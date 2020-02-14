Başkan Ceyhun'dan Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyareti
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Başkan Ceyhun'dan Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan çini sanatçısı Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

14.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:15
Başkan Ceyhun'dan Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyareti

İl Başkanı Sebahattin , 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan çini sanatçısı Hamza Üstünkaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Ceyhun, "Hamza Üstünkaya çini sanatının duayenlerindendir. Kendisi bir süre önce 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanımız elinden ödülünü aldı.Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.


Ziyaretlerinden dolayı Ceyhun'a teşekkür eden Üstünkaya, ödül töreni öncesi ve sonrası yaşananları aktardı.


Ziyarette, AK Parti Kütahya İl Başkanı Nurettin Kaplan da hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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