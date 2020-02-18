Başkan Ceyhun: "Cumartesi Tunçbilek'ten başlıyoruz"
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Başkan Ceyhun: "Cumartesi Tunçbilek'ten başlıyoruz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, kongrelere, Cumartesi günü Tunçbilek'ten start vereceklerini ifade etti.

18.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:38
Başkan Ceyhun:

AK Parti İl Başkanı Sebahattin , kongrelere, Cumartesi günü 'ten start vereceklerini ifade etti.


Ceyhun, yaptığı açıklamada, "22 Şubat 2020 Cumartesi günü Saat 12.00'da Maden İş Salonu'da gerçekleştireceğimiz Tunçbilek 7. Olağan Belde kongremize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. İnandığımız yolda hep birlikte yeni hedeflere" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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