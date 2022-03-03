Başkan Ceyhun: "Çinigaz'ın 'sayacınız sökülecek' ihbarnameleri geçersizdir" - Haberler

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Başkan Ceyhun: "Çinigaz'ın 'sayacınız sökülecek' ihbarnameleri geçersizdir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ceyhun:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Çinigaz tarafından bir kaç gündür gönderilmekte olan 'Usulsüz kullanım nedeniyle aboneliklerin değiştirilmesi, aksi taktirde 3 gün içerisinde sayacınız sökülecektir' tarzındaki ihbarnameler şu an itibari ile geçersizdir" dedi.

KÜTAHYA (İHA) - Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Çinigaz tarafından bir kaç gündür gönderilmekte olan 'Usulsüz kullanım nedeniyle aboneliklerin değiştirilmesi, aksi taktirde 3 gün içerisinde sayacınız sökülecektir' tarzındaki ihbarnameler şu an itibari ile geçersizdir" dedi.

Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "AK Parti milletvekillerimiz ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz istişareler neticesinde; mevzuatta değişiklik yapılana kadar usulsüz kullanım uygulamasının ertelenmesine karar verilmiştir. Kıymetli vatandaşlarımızdan kendilerine gönderilen ihbarnameleri dikkate almamaları önemle rica ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

AK Parti, Kütahya, Yerel, Haberler

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