Başkan Ceyhun: "CHP zihniyeti hiç değişmedi, değişmez de"

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'nın 'takke rahatsızlığı'nın, zihniyetlerinin hala değişmediğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Kumdalı'nın yaşananlardan derhal özür dilemesini isteyen isteyen Ceyhun, "Zihniyetleri hep böyleydi, hep böyle kalacak. Bunlar görüntüde demokrat, görüntüde özgürlükçü. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Kaldıkları yerden devam edeceklerinden, başörtüsü yasağı başta olmak üzere tüm yasaklarını yeniden hortlatacaklarından zerre şüpheniz olmasın. İnsanı insan olarak hiç göremediler, hep kılığına kıyafetine göre değerlendirdiler. Hiçbir zaman o insanın özünü, inançlarını, düşüncesini önemsemediler. Sadece şekle baktılar. Hiçbir kısıtlama olmadan, kendi tercihi olan kıyafetiyle asker, polis, hakim, savcı olup okuluna, işine giden insanları hiçbir zaman içlerine sindiremediler. Kinlerinden çıldırıyorlar. Her ne kadar özgürlükçü görünmeye çalışsalar da içlerindeki kine bazen sahip olamıyorlar ve dün akşam olduğu gibi bu kinlerini kusuyorlar. Ama şunu bilsinler ki Türkiye artık eski Türkiye değil. Her türlü düşünceden Vatandaşımız 20 yıldır yaşanan özgürlük ve barış atmosferinin farkında ve bunun kıymetini biliyor. Size de o karanlık düşüncelerinizi hayata geçirecek fırsatı hiçbir zaman vermeyecektir. Bırakın artık inançlarını özgürce yaşamak isteyen insanların yakasını ve amasız, fakatsız dolambaçsız bir şekilde derhal özür dileyin" ifadeleri kullandı.

Dün, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, belediye çalışanlarına takdir belgelerinin verildiği törende İsa Karafaka isimli işçinin fotoğraf çekimi sırasından takkesini çıkartmasını istemişti. - KÜTAHYA

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