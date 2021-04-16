Başkan Ceyhun: "AK Gençler Kütahya sokaklarında"
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Başkan Ceyhun: "AK Gençler Kütahya sokaklarında"

Başkan Ceyhun: 'AK Gençler Kütahya sokaklarında'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya AK Parti İl Başkan Sebahattin Ceyhun, AK Gençlerin sokaklarda iftara evlerine yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulunduklarını belirtti.

Kütahya AK Parti İl Başkan Sebahattin Ceyhun, AK Gençlerin sokaklarda iftara evlerine yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulunduklarını belirtti.

İl Başkan Sebahattin Ceyhun, "AK Gençlerimiz Kütahya'nın çeşitli bölgelerinde ramazanda iftara evlerine yetişemeyen hemşerilerimize AK Gençlerimiz ikramlarda bulunmakta, ayrıca kısıtlama zamanlarında ihtiyacı olan vatandaşlara yine AK Gençlerimiz yetişmektedir. Genç kardeşlerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: 'AK Gençler Kütahya sokaklarında'
Başkan Ceyhun: 'AK Gençler Kütahya sokaklarında'
Başkan Ceyhun: 'AK Gençler Kütahya sokaklarında'
Başkan Ceyhun: 'AK Gençler Kütahya sokaklarında'
Başkan Ceyhun: 'AK Gençler Kütahya sokaklarında'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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