Başkan Ceyhun: "2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" - Haberler
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Başkan Ceyhun: "2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz"

Başkan Ceyhun:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek istişare toplantılarına katılan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

KÜTAHYA (İHA) - Ak Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek istişare toplantılarına katılan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muhterem Kılıç ile birlikte Hisarcık, Çavdarhisar, Gediz ve Simav İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek istişare toplantılarına katılan İl Başkanı Sebahattin Ceyhun," Teşkilatlarımızla saha çalışmalarımız ve önümüzdeki dönem projelerimizi istişare ediyoruz. Teşkilatlarımızın coşku ve heyecanıyla 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu ülkeye yaptığımız ve yapacağımız her hizmeti vatan millet sevdasıyla yapıyoruz. Tüm Teşkilatımızdan Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz

Başkan Ceyhun: 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz

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