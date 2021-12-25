Başkan Ceyhun: "20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ceyhun: "20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik"

Başkan Ceyhun:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya genelinde milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm kademe teşkilatlarının katılımlarıyla eş zamanlı olarak 20 bin haneye ulaşarak Cumhurbaşkanının selamlarını ilettiklerini belirtti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KÜTAHYA MERKEZ, KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya genelinde milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm kademe teşkilatlarının katılımlarıyla eş zamanlı olarak 20 bin haneye ulaşarak Cumhurbaşkanının selamlarını ilettiklerini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Sebahattin Ceyhun, "Bugün Kütahya'mızda, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve tüm kademe teşkilatlarımızın katılımlarıyla eş zamanlı olarak Kütahya Merkez, ilçelerimiz, beldelerimiz köylerimiz ve mahallerimizde gerçekleştirdiğimiz programla 20 bin hanemize ulaşarak kıymetli hemşerilerimize, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanılmadık gönül bırakmayacağız. Değerli hemşerilerimize ulaşmamız da özveri ile çalışan bine yakın dava arkadaşımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik

Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik

Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik

Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik

Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik

Başkan Ceyhun: 20 bin hanemize ulaşarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

 AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title