Başkan Çevikel: "Herşeyin başı iletişim"

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği'nin (NİLSİAD) öncülüğünde, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) iş birliğiyle düzenlenen "Değerler Buluşuyor Tecrübe Konuşuyor" söyleşilerinin konuğu DOSABSİAD'ın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı, TÜGİAD'ın ilk kadın Genel Başkanı ve aynı zamanda NİL-SAN Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel oldu.

NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ile NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, özel bir TV kanalında gazeteci Elif Sezgin moderatörlüğünde gerçekleşen programa selamlama mesajlarını video yoluyla iletti. NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, "Geçen haftalarda başlayan ve ülkemize bir karabasan gibi çöken orman yangınları hepimizi üzdü. Umudumuz en kısa sürede yangınların söndürülmesi. Bunun için elimizden ne gelirse sanayiciler olarak yapmaya, yaraları sarmaya çalışıyoruz. Nilüfer Çevikel, ilklerin başkanı. DOSABSİAD ve TÜGİAD'ın ilk kadın başkanı" diye konuşurken, NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras da, "Son günlerde ülkemizdeki yangınların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ormanlar bir değerimiz. Bir yerde orman yanıyorsa global ve iklimsel olarak tüm dünyayı etkiliyor. Bu felaket karşısında biz sivil toplum örgütleri olarak üzerimize düşen her vazifeyi yerine getireceğiz" dedi. Programda gazeteci Elif Sezgin'in sorularını yanıtlayan TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, tekstille uğraşmak istediğini daha 8 yaşındayken günlüğüne yazdığını ve sonra da bu hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Çocukluğumda günlük tutarken tekstille ilgili bir iş yapmak istediğimi günlüğüme yazmışım. Aradan zaman geçince unutmuşum tabi ama çok sonraları bulunca hatırladım ve çok mutlu oldum. O dönem neden bunu yazdım tam hatırlayamıyorum ama sanırım Bursa'nın tekstildeki lokomotif gücünden etkilendim herhalde" dedi. "Türk sanayisi ve Türk tekstili geliştikçe her birimiz gelişiyor" diyen Çevikel, hem firması hem de sektör adına özellikle dijitali takip etmeye çalıştığını kaydetti. Firma olarak ihracat ağırlıklı çalıştıklarını, dünyada bu sektörü temsil edebilmeyi hedeflediğini ifade eden Çevikel, "Daha katma değerli, daha inovatif ürünler de üretmek istiyoruz" diye konuştu. TÜGİAD'da göreve gelir gelmez bir takım adımlar attıklarını ifade eden Çevikel, "İlk önce iş adamları ibaresini 'iş insanları' olarak değiştirdik. Bunun da adına yakışır şekilde yönetim kurulumuzu erkek ve kadın olarak yarı yarıya oluşturmuş olduk. Kadın üye sayımızı da artırıyoruz. Burada cinsiyetçi yaklaşmıyoruz. Başarılı olması, bu işe gönül vermesi, vizyoner olması, sektöründe kuvvetli olması gibi özellikler bizim tercih sebeplerimiz" dedi.

"Pandemi döneminde sorumluluklar aldık"

Hem DOSABSİAD'ın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TÜGİAD'ın ilk kadın Genel Başkanlığı görevlerini birlikte üstlendiğini, bu görevler arasında bir denge oluşturduğunu, her iki dernek olarak pandemi döneminde önemli sorumluluklar aldıklarını belirten Çevikel şunları söyledi: "Her iki derneğin de ilk kadın başkanı olmak ve görevlerimin pandemi dönemine gelmesi kolay bir süreç olmadı. Belki de bu dönemde görev yapmam gerekiyordu. Aldığımız sorumluluklarla ve projelerimizle pek çok konuya ön ayak olduk. Bu dönemde sanayicimizin elektrik, istihdam ve istihdam gibi konularında çözümler üretmeye çalıştık. Bizim farkımız sorunları dile getirirken yanında mutlaka bir çözüm de üretmek oldu." TÜGİAD'ın yeni projelerinden de bahseden Çevikel, "TÜGİAD olarak Ankara, İzmir, Çukurova ve Bursa şubelerimiz var. Gaziantep son dönemde gerek turizm, gerek sanayi gerekse de gastronomi alanlarında yükselen bir değer. Biz bu kentimizdeki nitelikli iş insanlarını diğer şubelere üye yapmaktansa direk yerinde bir şube kuralım oraya üye olsunlar daha iyi olur diye düşündük. Gaziantep Şubesi ile ilgili eylül ayı itibariyle düğmeye basmayı düşünüyoruz. Bunun yanında Bodrum'da da irtibat ofisi açtık. Çünkü pandemiyle beraber orada yaşayan pek çok üyemiz var, hatta yatırımları dahi var. O yüzden Bodrum'da her türlü işlerini görebilecekleri bir irtibat ofisimizin olması büyük fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.

İletişimin önemi

Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının öneminden de bahseden Çevikel, "Sivil toplum kuruluşları dünyaya bakış açınızı, alışkanlıklarınızı, sosyal çevrenizi ve vizyonunuzu oldukça değiştiriyor. Bana da bu bağlamda pek çok kazanımları oldu sivil toplum kuruluşlarının" dedi. İletişimin çok önemli olduğunu ifade eden Çevikel, "Hayatta her şeyin başı iletişim. İletişimi doğru kurarsanız seversiniz, sevilirsiniz, empati duyunuz gelişir, işleriniz doğru ve sağlıklı bir şekilde ilerler, sivil toplum kuruluşlarında ve hayatınızda başarı sağlarsınız. İletişim, insanı hem ekonomik, hem ticari hem de siyasi alanda başarıya götürecek en önemli unsurlardan biridir" dedi. Çevikel sözlerini şöyle noktaladı: "Hayata bağlı, motivasyonu ve enerjisi yüksek, problemden beslenmeyen insanları kendime arkadaş olarak seçiyorum. Etrafınızda ne varsa siz de onun ortalamasısınız. Bu da beni daha motive ediyor, daha enerjik yapıyor." TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, konuk olduğu programın son bölümünde, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Saran Özgülistan Kozmetik Yönetici Ortağı Özge Öğütçü, Elatek Kauçuk Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Değirmencioğlu ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras'dan gelen soruları da cevapladı. Program, NOSAB ve NİLSİAD tarafından Nilüfer Çevikel adına dikilen fidanın sertifikasının kendisine verilmesiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı