Başkan Cevahiroğlu: "İki ülke arasında çalışmalar yapmaya hazırız"
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Başkan Cevahiroğlu: "İki ülke arasında çalışmalar yapmaya hazırız"

Burkina Faso Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Birinci Yardımcısı Issa Boro, Ticaret Müsteşarı ve diplomatlar SANKON Genel Merkezini ziyarette bulundu.

Başkan Cevahiroğlu:
12.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:22

Burkina Faso Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Birinci Yardımcısı Issa Boro, Ticaret Müsteşarı ve diplomatlar SANKON Genel Merkezini ziyarette bulundu. Türkiye ve Burkina Faso Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nu (SANKON), Burkina Faso Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Birinci Yardımcısı Issa Boro, Ticaret Müsteşarı ve diplomatlar SANKON Genel Merkezini ziyaret ederek Türkiye ve Burkina Faso Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Burkina Faso Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği diplomatlarını SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu karşıladı. Ferudun Cevahiroğlu ziyarette yapmış olduğu konuşmasında, "Öncelikle SANKON genel merkezine yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim" dedi.

"SANKON yönetim kurulu olarak iki ülke arasında çalışmalar yapmaya hazırız"

Başkan Cevahiroğlu, "Türk şirketleri olarak Türkiye ile Burkina Faso Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerimizi çok önemsiyoruz. SANKON yönetim kurulu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmaya hazırız" dedi.

"Memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz"

Burkina Faso Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Birinci Yardımcısı Issa Boro ve Ticaret Müsteşarı ziyarette yapmış olduğu konuşmasında, "Burkina Faso Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği olarak, SANKON kuruluşunun Burkina Faso Cumhuriyeti ve Afrika kıtasında bulunan bütün devletlerle ekonomik işbirliği çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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