Başkan Çetinsoy, "VEPSAŞ'a olan tüm borcumuzu kapattık"
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Başkan Çetinsoy, "VEPSAŞ'a olan tüm borcumuzu kapattık"

Bitlis'in Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Van Gölü Elektrik Perakende Satış AŞ'ye (VEPSAŞ) olan tüm borçlarını kapattıklarını söyledi.

Başkan Çetinsoy,
27.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:44

Bitlis'in Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Van Gölü Elektrik Perakende Satış AŞ'ye (VEPSAŞ) olan tüm borçlarını kapattıklarını söyledi.

Çetinsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada kurumlara olan borçları konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Borçlara faiz işlemesine gönüllerinin el vermediğini belirten Çetinsoy, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde hiç ödenmeyen elektrik faturalarına daha fazla faiz eklenmesin diye ödeme kararı aldık. Özelleştirildiği günden itibaren VEPSAŞ'a kendi dönemimiz ve bizden önceki döneme ait faturalar dahil toplam 650 bin lira olan elektrik borcumuzu ödeyerek kapatmıştık. Bu dönem biriken 255 bin lira elektrik borcumuzu da ödeyerek, bütün borcumuzu kapatmış olduk. Ayrıca elektrik kurumunda özelleşme olmadan önce devlete olan belediyemizin borcu konusunda görüşmelerimiz devam ediyor."

Kaynak: AA

Manşet

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