Başkan Çetinkaya, yeniden aday olduğunu açıkladı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyetini sürdüren 14 oda genel kurullarını yapmak ve yeni yöneticilerini belirlemek üzere seçim sürecine girdi. yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması planlanan seçimlerde adaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Nazilli Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Odası'nın 2022'de yapılacak genel kurul öncesinde mevcut Başkan Ali Çetinkaya'da yeni dönem için yeniden göreve talip olduğunu duyurdu.

2006 yılından bu yana 4 dönemdir Nazilli Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Odası'nın başkanlığını yapan Ali Çetinkaya, başkanlık görevine devam etmek istediğini ifade ederek adaylığını açıkladı. İlçe merkezindeki bir iş hanında bulunan odanın yönetim merkezinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Çetinkaya'yı yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.

"Hizmetler yeni dönemde artarak devam edecek"

Mevcut Başkan Çetinkaya yaptığı basın açıklamasında, "4 dönemdir sürdürdüğüm başkanlık görevimi bir dönem daha sürdürmek amacıyla 2022'de yapılacak genel kurulda yeniden aday oldum. Ben ve ekibim göreve yeniden talibiz. Başkanlığım sürecinde yönetim ve denetim kurulumla beraber Nazilli'mize ve üyelerimize güzel bir oda kazandırdık. Şu anda 305 üyemiz var. Bu sayı önceleri daha azdı. Hem çalışmalarımızı hem de üye sayımızı inşallah arttıracağız. Canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerimize daha iyi hizmet etmek için her zaman yanlarında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Kooperatifleşme için çalışmalarımız oldu. Geçtiğimiz yıllarda çalışmalarımızı başlatmıştık. Ancak geçirdiğimiz ekonomik krizlerden ve pandemiden dolayı bu projemiz sekteye uğradı. Ancak vazgeçmiş değilim. Kooperatifleşmek için çabalarım devam edecek. Pandemi döneminde devletimizin vermiş olduğu bin liralık krediyi hemen hemen tüm üyelerimize kullandırdık. Marangozlar Odası benim dördüncü evladım gibi. Seçimlerde aday olan arkadaşımız Hüseyin Bıçakçı'ya da başarılar diliyorum. İnşallah hayırlısı olur" dedi. - AYDIN