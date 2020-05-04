Başkan Çetindoğan fırıncıları denetleyip, teşekkür etti
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Başkan Çetindoğan fırıncıları denetleyip, teşekkür etti

Başkan Çetindoğan fırıncıları denetleyip, teşekkür etti
04.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:11

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, sokağa çıkma yasağı boyunca Odaya kayıtlı Efeler'deki fırınları denetledi, kurallara uyan fırıncılara teşekkür etti.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, sokağa çıkma yasağı boyunca Odaya kayıtlı Efeler'deki fırınları denetledi, kurallara uyan fırıncılara teşekkür etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurul üyeleri ile birlikte fırıncıları denetleyen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, yapılan denetlemelerde Oda üyesi pide ve ekmek üretimi yapan fırıncıların kurallara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Başkan Çetindoğan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Birliğimizin Kurul Üyeleri ile birlikte korona virüsü tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 01 Mayıs 2020 Cuma başlayan 03 Mayıs 2020 Pazar günü gece 24.00'da sona eren sokağa çıkma yasağı boyunca Efeler ilçesinde bulunan ekmek ve pide üretimi yapan fırıncı üyelerimizi denetledik. Sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını, maske, kıyafet, eldiven gibi önlemli tedbirleri dikkat edip etmediklerini, ekmek ve pide gramajlarını ve fırınların hijyen kurallarına uyup uymadıklarını, halkımıza ekmeklerin nasıl ulaştığını kontrollerini yaptık. Tüm tedbirlere uyan fırıncı üyelerimizi tebrik eder, sağlıklı yarınlara biran önce ulaşmak dileğiyle hayırlı haftalar dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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