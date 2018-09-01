Başkan Çetinbaş ve Milletvekillerinden Bakanlar Gül, Pakdemirli ve Selçuk'a Ziyaret

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı'nı makamlarında ziyaret etti.

Milletvekilleri ile birlikte her 3 bakanlığı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiklerini belirten Çetinbaş, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendiye 'hayırlı olsun7 ziyaretinde bulunduk. Bakanımıza bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Akabinde Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e tebrik ziyaret ettik. Kütahyalı hemşehrilerimizin selamını ileterek bakanımızla birlikte gündemi değerlendirdik. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'yi de makamında ziyaret ederek, Tarım ve Orman konuları ile ilgili taleplerimizi ilettik ve bakanımızla Kütahya'mıza ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde Kütahya'mız için 'Durmak yok, yola devam' diyerek çalışmaya devam ediyoruz" dedi.(EFE) - KÜTAHYA