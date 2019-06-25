Başkan Çetin: "Vizyon projelere kısa sürede başlanacak"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, emekli dinlenme evi, semt kreşi, kadın sohbet ve dayanışma evi gibi projelerin yeni dönemde sayısının artırılacağı müjdesini verirken, yeni dönemdeki vizyon projelere de kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Başkan Soner Çetin, 5 yıl içinde 7 semt kreşi açtıklarını belirterek, ihtiyaç olan bölgelerde yeni kreşler açmayı sürdüreceklerinin müjdesini verdi. Başkan Çetin, sayısı 13 olan emekli dinlenme evi ve 4 kadın sohbet ve dayanışma evine de yenilerinin ekleneceğini ifade etti.

Mevcut projeler geliştirilirken Çukurova'yı yeni projelerle tanıştıracaklarını ifade eden Başkan Çetin, bunlar arasında yer alan "mola evi" projesinin de yine Türkiye'ye örnek olacağını kaydetti. Engelli annelerinin kendilerine zaman ayırmasını sağlayacak "mola evi" projesini çok önemsediklerini belirten Çetin, engelli anneleri mola evine çocuklarını haftanın 2 günü 4 saat güvenle emanet edebilecek ve kendi özel işlerini halletmek için zaman bulabilecekler" dedi.

Başkan Çetin, "nöbetçi kreş" uygulamasına da yeni dönemde başlayacaklarını belirtti. Bu uygulama ile her gün bir kreşin gece yarısına kadar açık kalacağını anlatan Çetin, "Anne babalar özel günlerinde çocuklarını akşam nöbetçi kreşe bırakacak ve gece yarısına kadar nöbetçi kreşimiz açık kalacak" ifadesini kullandı.

Çukurova'yı adına yakışır bir kongre merkezine kavuşturacaklarını belirten Başkan Çetin, 200 erkek, 200 kız öğrencinin barınacağı Atatürk Öğrenci Yurdu için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Başkan Soner Çetin, yeni dönemde vaat ettikleri tüm projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, "Hatta vaatlerimiz arasında yer almayan çok sayıda projeyi de gerçekleştireceğiz. Olağan belediyecilik hizmetlerinde "sıfır sorun" hedefi koyduğumuz Çukurova'mız Adana'nın en güzel ilçesi. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA