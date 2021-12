Başkan Çetin vatandaşlarla iç içe

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - Esnaf ziyaretleri ile güne başlayan Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokakları gezerek vatandaşlarla sohbet ediyor.

Göreve başladığı günden bu yana vatandaşlarla iç içe olmaya büyük önem veren Başkan Ertuğrul Çetin, güne esnaf ziyareti ile başlayarak, günün geç saatlerine kadar çalışmalarına devam edip, cadde ve sokaklardaki vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor. Esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette Pursaklar'ın geleceği için tüm güçleriyle gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerine belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

"Günün her saati ilçemizi dolaşıyoruz"

Vatandaşların gülen yüzünün içlerini ısıttığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Günün her saati ilçemizi dolaşıyoruz. Hemşerilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Küçükten büyüğe herkesi dinliyoruz. Pursaklar büyüyor, Pursaklar gelişiyor. Dün olduğu gibi bugünde her fikri dinlemeye ve ilçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA