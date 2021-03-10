Başkan Çetin: "Usta eller artık çırak bulamıyor"
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Başkan Çetin: "Usta eller artık çırak bulamıyor"

10.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:05
Başkan Çetin:

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'da faaliyet gösteren ve çırak bulmakta zorluk çeken esnafları ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'da faaliyet gösteren ve çırak bulmakta zorluk çeken esnafları ziyaret etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Pursaklar'da da esnafların büyük bir bölümü çırak bulma sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaya başladı. Pursaklar esnafının yaşadığı çırak sorununu yakından takip ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, usta ellerin yaşadığı sıkıntıları dinledi. Öncelikli hedefin çırak, kalfa ve usta yetiştirmeye yönelik olması gerektiğini belirten Başkan Çetin, "Hemşehrilerimiz çocuklarının iyi eğitim almasını, başarılı olmasını ve daha iyi yaşam sürmelerini istiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın meslek liselerine olan ilgisi de azalıyor. Herkes memur olmak ve masa başı bir işte çalışmayı arzuluyor. Bu durumdan dolayı da kalifiye eleman bulmak imkansız hale geliyor. Bir dönem el üstünde tutulan meslekler birer birer hayatımızdan çıkarak yok olmaya yüz tutuyor. Gençlerimizi bu alanlarda istihdam etmeye teşvik etmeliyiz. Mesleki ve Teknik Liseleri bitirenleri, hemen istihdam eder hale getirmemiz gerekiyor. Bu anlayışla hareket edersek unutulmaya yüz tutan meslekleri tekrardan canlandırabiliriz" dedi. - ANKARA

Başkan Çetin: 'Usta eller artık çırak bulamıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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