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Başkan Çetin şehit çocukları ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Çetin şehit çocukları ile buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şehit çocukları ile kahvaltıda bir araya geldi.

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şehit çocukları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Şehit ve gazi aileleri ile sık sık bir araya gelmeye büyük önem veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye'nin birçok farklı şehrinde yaşayan şehit çocuklarını ilçede misafir etti. Kahvaltı programı öncesi çocuklara Ankara kedilerinin muhafaza edildiği Kedi Evi'ni gezdiren Başkan Çetin, misafirleri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Kendileri için şehit yakınlarının çok kıymetli ve değerli olduğunu ifade eden Başkan Çetin, "Ankara dışından gelen şehit çocuklarımız ile kahvaltı yaptık. Şehitlerimizin emanetleri yavrularımız, soframızı ve ilçemizi bereketlendirdi. Şehitlerimizin biricik evlatları başımızın tacı. Bu programda onlarla bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. Bu vesileyle tüm şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Kahvaltı programının ardından Başkan Çetin şehit çocuklarına Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara'ya özgü bitkilerin bulunduğu Endemik Vadi'yi ve Evcil Hayvanlar Parkı Veterinerlik Tesisleri'ni gezdirdi. - ANKARA

Başkan Çetin şehit çocukları ile buluştu

Başkan Çetin şehit çocukları ile buluştu

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