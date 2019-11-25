Başkan Çetin, Öğretmenler Günü'nü kutladı

25.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:18

24 Kasım Öğretmenler Günü, Pursaklar'da Abdurrahim Karakkoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.



Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü programına Kaymakam Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



24 Kasım Öğretmenler Günü Pursaklar Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen muhteşem etkinlikle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Öğretmenler Günü ile ilgili mesajlar ve şiirler okundu. Öğrenci ve öğretmenlerin düzenlediği gösterilerle salonda bulunan vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, "Eğitim sistemimizin asli unsuru olan öğretmenlerimiz, hiçbir meslek ile kıyaslanamayacak kadar kutsal bir mesleğe sahipler. Sizler bir medeniyeti inşa eden nesilleri yetiştirmektesiniz. Öğretmen bir eğitimci bir rehber ve bir sanatkardır. Günümüz kutlu olsun" dedi.



Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Emektar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü yürekten kutluyorum. Sevgi ve şefkat ile çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirerek geleceğimizin inşasında emek veren, gayret gösteren, alın teri döken tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ise yaptı konuşmada, "Bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleği olan öğretmenlik, mesleklerin en kutsalı, en onurlusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması, gelişmesi ve kalkınması ancak özgür ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmekle mümkündür. En önemli yatırımın geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor ve her birinize yaşamınız boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadesini kullandı.



Düzenlene programın ardından Emekli olan öğretmenlere ve personele "Hizmet Şeref Belgeleri" ve birer plaket takdim edildi.



Tebessüm Düğün Salonu'nda, Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama yemeği ile program sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA