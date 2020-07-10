Başkan Çetin: Kaçak binayı affetmem
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Başkan Çetin: Kaçak binayı affetmem

Başkan Çetin: Kaçak binayı affetmemADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçesinde kaçak ve projeye aykırı yapılara kesinlikle izin vermeyeceklerini belrterek bu konuda müteahhitleri uyardı, vatandaşlara iskanı olmayan konut ve iş yerlerini satın almamaları önerisinde bulundu.

10.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:24

Başkan Çetin: Kaçak binayı affetmem

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçesinde kaçak ve projeye aykırı yapılara kesinlikle izin vermeyeceklerini belrterek bu konuda müteahhitleri uyardı, vatandaşlara iskanı olmayan konut ve iş yerlerini satın almamaları önerisinde bulundu. Başkan Çetin, "Kaçak binayı affetmem" dedi.

2014 yılında göreve geldikten sonra en titiz davrandıkları konulardan birinin kaçak ve proje hilafı olan yapılar olduğunu vurgulayan Başkan Soner Çetin, 'Bu konuda sık sık müteahhitleri uyardık ve çok sayıda bina ile ilgili işlem yaptık. Kaçak olan yapıların yıkımını gerçekleştirdik, projeye aykırı binaların da projeye uygun olmasını sağladık. Buna rağmen Çukurova'da kaçak yapılara tölerans gösteriliyormuş gibi yaklaşımlar belediyemizin bu konudaki titiz tavrına karşı büyük haksızlıktır. Kaçak binayı affetmem' dedi.

İSKANSIZ KONUT ALMAYIN

Başkan Soner Çetin, ikinci başkanlık döneminde de aynı duyarlı tavrı sürdürdüklerini belirterek, 'Daha geçen günlerde Yurt Mahallesi'nde projeye aykırı yapıldığını tespit ettiğimiz 6 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdik. Her kim olursa olsun bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Herkes kurallara, kanunlara uyacak' diye konuştu. Müteahhitlere yaptıkları binalarda projeye aykırı davranmamaları konusunda uyarıda bulunan Başkan Soner Çetin, vatandaşlara da mağdur olmamaları için iskanı olmayan binalardan konut ve iş yeri almamaları önerisinde bulundu. Başkan Soner Çetin, bu konudaki kararlılıklarının geri adım atmadan devam edeceğini ifade etti.

PARA CEZASI KESTİK, YIKIM KARARI DA ALIRIZ

Uğur Mumcu Bulvarı girişindeki yüksek bina ile ilgili de açıklamada bulunan Başkan Soner Çetin, 'Bu bina ile ilgili sürecin başından itibaren belediyemiz üzerine düşeni yapmıştır. Daha önce bu bina ile ilgili proje hilafı nedeniyle 9 Ocak 2019 tarihinde encümen kararı ile 686 bin 775 TL para cezası kestik ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca yine encümen kararı ile 13 Mayıs 2020 tarihinde proje hilafı ve mühür fekki nedeniyle ikinci bir para cezası kesildi. Bu işlemin ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şimdi yapı kayıt belgesinin iptali ile yeniden encümen kararı ile gerekli para cezası kesilecektir. Ayrıca yıkım kararı alacağız' dedi.

BELEDİYEMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR

Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

'Binanın yüksekliği projede belirtilmiştir. Buna ilçe belediyesinin müdahalesi söz konusu değildir. Çünkü geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla Adana'da yükseklik sınırı kaldırılmıştır. İlçe belediyesi olarak binanın çekme mesafesine, oturumuna bakarız. Bunda bir aykırılık varsa müdahale ederiz. Söz konusu binada müteahhit büyümeyi içerden yapmış. Sonra da İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvurmuş. Yapı Kayıt Belgesi iptal edildiğine göre biz de artık yıkım dahil gerekli kararlı alır ve gerekli cezaları uygularız' diye konuştu.

Başkan Çetin: Kaçak binayı affetmem

Kaynak: DHA

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