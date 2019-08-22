Başkan Çetin: "Eksikleri biliyoruz, sorunları çözeceğiz"

22.08.2019 15:07

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, muhtarlık ziyaretlerini Toros ve Mahfesığmaz mahallelerinde sürdürerek, "Çukurova'nın neresinde hangi eksik var hepsini biliyoruz. Belediyemizin gönülle temsilcileri olan muhtarlarımızla birlikte tüm sorunları çözeceğiz" dedi.



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, muhtarlık ziyaretlerini Toros ve Mahfesığmaz mahallelerinde devam etti.



Sırasıyla Toros Mahallesi Muhtarı Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat ve Mahfesığmaz Mahallesi Muhtarı Kazım Tokköz'ü ziyaret eden Başkan Soner Çetin, vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinledi.



İlk başkanlık döneminde Türkiye'de örnek alınan projelere imza attıklarını belirten Başkan Soner Çetin, "İkinci dönemimiz daha verimli geçecek. Çünkü yol haritamız belli. Projelerimiz de hazır. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntısı olduğunda muhtarlarımıza iletsinler. Muhtarlarımız bizim gönüllü temsilcilerimiz. Ayrıca katılımcı bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Vatandaşlarımız her Cuma yaptığımız Halk Günü toplantılarında, sosyal medya üzerinden ve mahalle toplantılarında bize sıkıntılarını aktarabilirler. Biz şu anda muhtarlarımızı ziyaret edip başarı diliyoruz. Eylül itibariyle de mahalle toplantılarına başlayacağız" dedi.



Başkan Soner Çetin, Çukurova'da sorun kalmaması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çaba harcadıklarını ifade ederek, kendilerine gelen taleplerin de karşılanacağını, ihtiyaç halinde semt kreşi, emekli dinlenme evi ve kadın sohbet evlerinin sayısının artırılacağını açıkladı.



Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi. Şikayetlerle ilgili anında talimat vererek çözümünü sağlayan Başkan Soner Çetin, halkın önerilerini de not alarak değerlendireceklerini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA