Başkan Çetin'den vatandaşlara bayram ziyareti
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Başkan Çetin'den vatandaşlara bayram ziyareti

Başkan Çetin'den vatandaşlara bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı'nda vatandaşları ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı'nda vatandaşları ziyaret etti.

Pursaklar'da vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı boyunca ilçeyi sokak sokak gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Çetin, ihtiyaçları için sokağa çıkan vatandaşları selamlayıp, esnafları da ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Salgından korunmak için vatandaşların Ramazan ayını kendi aileleri ile baş başa yaşadığını belirten Başkan Çetin, "Bir Ramazan'ı ve bayramı da böylece uğurladık. Hemşerilerimizin elini sıkamasak, büyüklerimizin ellerinden öpemesek de gözlerindeki mutluluğu gördük ve bu mutluluğa ortak olduk. İçimiz buruk, yaşadığımız şu günler geride kalsın. Rabbim sağlıkla, huzurla, kan ve gözyaşının olmadığı, salgınla mücadelemizi de geride bırakarak nice bayramlara hep beraber eriştirsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkan Çetin'den vatandaşlara bayram ziyareti
Başkan Çetin'den vatandaşlara bayram ziyareti
Başkan Çetin'den vatandaşlara bayram ziyareti
Başkan Çetin'den vatandaşlara bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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