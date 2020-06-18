Başkan Çetin'den sosyal mesafeli nikah merasimi
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Başkan Çetin'den sosyal mesafeli nikah merasimi

Pursaklar Belediyesi Nikah Salonu'nda nikah memuru cübbesini giyen Başkan Ertuğrul Çetin, Aysun ve Muhammed Bedrettin çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Çetin'den sosyal mesafeli nikah merasimi
18.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:18

Pursaklar Belediyesi Nikah Salonu'nda nikah memuru cübbesini giyen Başkan Ertuğrul Çetin, Aysun ve Muhammed Bedrettin çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreciyle birlikte Pursaklar'da nikah işlemleri hız kazandı. Evlenecek çiftlerin düğün hazırlıklarının yoğunlaştığı bu günlerde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Çetin, sosyal mesafe kuralına uyularak maskeli olarak gerçekleştirilen nikah töreninde Aysun ve Muhammed Bedrettin çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

"Üç önemli kural; maske, mesafe, temizlik"

Pandemi sonrasında ilk defa nikah kıydığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "İçişleri Bakanlığımızın nikah törenlerinde uygulanan esaslar hakkında gönderdiği genelge doğrultusunda sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek Aysun ve Muhammed Bedrettin çiftimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Çok fazla dikkatli ve özenli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak bütün hizmetlerimizde olduğu gibi nikah törenlerimizde aynı hassasiyeti ve özeni göstermekteyiz. Bu zorlu süreçte dünyaevine giren çiftimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Nikah salonuna konuklar sosyal mesafeye uygun olarak alınırken, salon girişinde yer alan dezenfektasyon noktasında her konuğun ellerini tek tek dezenfekte etmesi sağlanıyor. Ayrıca salona girişte gelin ve damat başta olmak üzere tüm konukların ateş ölçümleri yapılıyor ve maskeli olarak salona kabul ediliyor. Nikahlarda salonun kapasitesinin altında davetli kabul edilirken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Nikah töreni sonrasında bir diğer nikaha geçilmeden önce salon bir süre mutlaka havalandırılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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