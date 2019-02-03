Başkan Çetin'den Müjde: Şambayadı'nın 24 Yıllık İmar Sorunu Çözüldü

Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, Şambayadı, Kabasakal, Esentepe bölgesindeki imar sorununun ortadan kalktığını açıkladı.

Başkan Çetin, Halk Günü'nde, 24 yıldır çözüme kavuşturulamayan Adana'nın Şambayadı, Kabasakal, Esentepe bölgesindeki imar sorununun ortadan kalktığını müjdeledi.

Başkan Çetin, "Büyükşehir Belediyesi'nde onaylanmasının ardından Tapu ve Kadastroya gidecek. 16 bin hak sahibini, yıllardan beri umudunu oraya bağlayan vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu bu. Uzun uğraşlarımızın sonucunda onay yazısını aldık. Süratle tamamlayıp, hak sahiplerine tapularını dağıtmaya başlayacağız. Yol ekiplerimiz de hazır. İnşallah orada yolları da açmaya başlayacağız. İş makinaları yakında oraya girdiği zaman dünyanın en mutlu insanı olacağım" dedi.

"Adana geliştikçe hepimiz gelişeceğiz"

24 yıllık kangren olmuş sorunu çözmenin kendisine nasip olduğunu ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "İmara açılan o bölge, 250 bin kişinin yaşayacağı yeni bir kent olacak. Ben her zaman diyorum. Çukurova ilçesi ileride Adana'nın en büyük ilçesi olacak. 1995 yılından beri o bölge imara kapalı olduğu için nüfus artmadı. 24 yılın sonunda imar sorununu çözmek bana nasip oldu. İnşallah görev süremiz de bitmeden oraya iş makinalarını sokmuş olacağız. Adana'nın büyük sorunlardan birini çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Adana geliştikçe hepimiz gelişeceğiz. Adana güzelleştikçe, hepimiz daha iyi şartlara sahip olacağız. İmar sorunu çözüldüğü için ev fiyatları da düşerek normale binecek. Dar gelirli hemşehrilerimiz çok daha uygun fiyata bir ev sahibi olabilecek. Dolayısıyla, bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Adana'nın gelişmesi, güzelleşmesi, ufkunun açılması hepimizi bağlıyor. Ayrıca, inşaat sektörü yüzlerce kalem işi etkiliyor. O sektörde görev yapan, onbinlerce hemşehrimizin işi açılacak. Şu an, inşaat sektörü bir krizde. İnşallah bunu zaman içinde atlatacaklar ve Adana ekonomisine bir canlılık gelecek. Bunun gibi daha büyük atılımlara, daha büyük projelere imza atacağız. Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm Projesini de Allah'ın izni ile tamamlayacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA