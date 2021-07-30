Başkan Çetin'den Gülsüm teyzeye yardım eli
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Başkan Çetin'den Gülsüm teyzeye yardım eli

Başkan Çetin'den Gülsüm teyzeye yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangında evi küle dönen Gülsüm Uysal'a müjdeli haber Pursaklar'dan geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangında evi küle dönen Gülsüm Uysal'a müjdeli haber Pursaklar'dan geldi.

Antalya Manavgat'taki büyük yangında evleri hasar görenlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Hükümet yetkilileri yardım ve destek programlarını açıklarken, Pursaklar Belediyesi de bu duruma kayıtsız kalmadı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kül olan ve kızının çeyizleri yanan Gülsüm teyzenin kızının çeyiz eşyalarının tamamını karşılayacağını duyurdu.

"Pursaklar olarak yanan çeyiz eşyalarının tamamını biz alacağız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Gülsüm annenin dünkü feryadı hepimizin yüreğini yaktı. Genç kızımız ve anne hiç üzülmesin. Pursaklar olarak yanan çeyiz eşyalarının tamamını biz alacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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