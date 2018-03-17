Başkan Çetin'den Çanakkale Zaferi Mesajı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Çanakkale başta olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güveni için, şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum" dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde mesaj yayımladı. Mesajında tarihin sıradan bir hikaye olmadığını; bir milletin varlık sebebinin ve geleceğinin sırlarıyla dolu olduğuna dikkat çeken Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin şu ifadelere yer verdi:

"Türk tarihinin en şanlı sayfalarından biri, gerçek anlamıyla imanın tekniğe meydan okuduğu Çanakkale zaferidir. Çanakkale Savaşı, tarihin seyrini değiştiren, milletimizin şan ve şerefini zirveye eriştiren, vatan sevgisini geliştirip ulvileştiren, görkemli bir destandır. Çanakkale Savaşı, dünya tarihinde ve Türk milletinin hafızasında destanlaşan büyük bir zaferdir. Çanakkale'de iman ve azim karşısında maddi güç ve teknik dize gelmiştir. Hepimiz biliyoruz ki Çanakkale, binlerce şehidimizin kefensiz yattığı, milletimizin şanına şan kattığı ve bir devrin battığı yerdir. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'nın başarısı, Milli Mücadele ruhunun adeta kaynağıdır. Çanakkale'de olduğu gibi bugün de cennet vatanımız üzerinde hain emelleri olan ülkeler ve terör örgütlerine karşı, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Çanakkale'de şehit kanlarıyla yoğrulan kutsal vatan topraklarımız, düşmanlara çiğnetilmemiştir. Bundan sonra da çiğnetilmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, fedakar gazilerimizi şükranla anıyorum" - ANKARA