Başkan Çetin: Daha Mutlu Bir Çukurova İçin Çalışıyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği Halk Günü'nde, "Yaz kış, yağmur çamur sıcak demeden daha mutlu, gülümseyen bir Çukurova için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.



Başkan Çetin, gelen talepler üzerine yaz boyunca ayda bire indirdiği Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve gelen talepleri not alan Çetin, "Halk günlerini ayda bire indirdik ama biz yaz boyunca yine halkla beraber, halkın içindeyiz. Yaz kış, gece gündüz demeden mesai kavramı olmadan daha mutlu, gülümseyen bir Çukurova için gece gündüz ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.



Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çetin, "Yaz aylarının gelmesiyle başlattığımız asfalt çalışmalarımız 4 ayrı bölgede devam ediyor. Yapılan çalışmaları, sokaklara giderek yerinde denetliyorum. Vatandaşlarımız memnun ve mutlu. Çukurova'da yakın zamanda asfalt diye bir sorun kalmayacak" diye konuştu.



Yazı Adana'da geçiren vatandaşlar için bir dolu etkinliklerin olduğunu ifade eden Çetin, "Bir yandan her sene gerçekleştirdiğimiz Yaz Okulumuz devam ederken, yüzlerce çocuğumuz Hayalpark'ta yüzme eğitimi alıyor. Engelli Yüzme Havuzumuzda engelli vatandaşlarımız diledikleri gün ve saatlerde havuzdan yararlanabiliyor. Toplum merkezlerimizde drama, diksiyon kurslarımız son sürat devam ediyor. Açılışını yaptığımız Akın Özdemir Su Oyunları Parkımıza ise halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Biz durmuyoruz. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için, daha mutlu, gülümseyen bir Çukurova için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Her salı açılış her perşembe temel atma töreni yaparak bir rekora imza attıklarını söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ağustos ayında Güzelyalı Mahallesi'ndeki Kadın Sohbet Evi'nin açılışını yapacaklarını vurguladı. Çetin, "Atatürk Kadın Yaşam Köyümüz için çalışmalarımız sürüyor. Yapımına başladığımız 10 parkımızın 8'i tamamlandı. Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nın ise çok yakında temelini atacağız" dedi. - ADANA