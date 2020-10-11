Başkan Çetin: "Bu sıkıntılı günleri atlatacağımıza inanıyorum"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyete pazarına gelen kadınları ve esnafı, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyete pazarına gelen kadınları ve esnafı, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Başkan Çetin, Yurt Mahallesindeki sosyete pazarını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Çetin, hem esnaftan hem de vatandaşlardan sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve maske takmalarını istedi. Maske takmanın virüsten korunmak için önemli olduğunu belirten Çetin, "Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Ancak çok dikkatli olmalıyız. Esnafımızın işlerinin de eskisi gibi olmadığının farkındayım. Bu sıkıntılı günleri atlatacağımıza inanıyorum. Hep beraber azami şekilde dikkat ederek bu süreci atlatacağız" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sosyete pazarı ziyaretinde SMA Tip 1 hastalığına yakalanan 1 yaşındaki Ada bebeğin tedavisi için açılan standı ziyaret etti.

Ada bebeğin tedavisi için başlatılan bağış kampanyasına destek olan Başkan Soner Çetin, Ada bebeğin gerekli tedaviyi alarak bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı