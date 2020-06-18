Başkan Çetin Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Çetin Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüZonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun Karadeniz Bölgesi ilçe ve belde belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıya telekonferans yöntemiyle...

Başkan Çetin Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü
18.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:17

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun Karadeniz Bölgesi ilçe ve belde belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıya telekonferans yöntemiyle katılarak ilçedeki son gelişmeler hakkında Kılıçtarolu'na bilgi sunumunda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu başkanlığında internet üzerinden telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya Karadeniz Bölgesinden 41 belediye başkanının yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

Toplantıda, pandemi sürecinde ilçede yapılan çalışmalar ile yerel ve bölgesel konular üzerine görüşlerini aktaran Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, heyelan zedelerin yaşadığı sorunları ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmaları dile getirdi. Pandemi döneminde ücretsiz maske dağıtımı, virüs ve bakterilere karşı dezenfekte çalışması, evinden çıkamayan vatandaşların market ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetlerin yanı sıra belediye tarafından kurulan 'Halk Manavı'nın ilçe ve bölge halkı tarafından büyük bir takdirle karşılandığını aktardı. Toplantının son derece faydalı ve verimli olduğunu belirten Başkan Bozkurt emeği geçenlere teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Haber
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki 'Gay' kelimesini sansürledi
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Berat Albayrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Türkan Şoray Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Başkan Çetin Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:41:17. #1.14#
title