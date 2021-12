Başkan Çetin: "Birlikte çalışacağız"

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çukurova Kent Konseyi ile uyum içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Çukurova Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katılan Başkan Soner Çetin, Başkan Aysel Ateş ve yürütme kurulu üyeleriyle önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alış verişişinde bulundu. Başkan Çetin, Çukurova Kent Konseyi ile birlikte çalışacaklarını vurgulayarak, "Pandemi nedeniyle talihsiz 2 yıl geçirdik. Bu dönemde tüm çalışmalar gibi Kent Konseyi çalışmaları da sekteye uğradı. Hepiniz alanında deneyimli ve uzman kişilersiniz. Başarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.

Amacının Kent Konseyini belediye yönetimine katmak olduğunu belirten Başkan Çetin, "Kuracağınız mahalle meclisleri de halkın yönetime katılmasında önemli tutacaktır. Biz zaten katılımcı ve çoğulcu bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Pandemi öncesi her 3 ayda bir Çukurova Danışma Meclisini topluyorduk. Odalar, dernekler, üniversite temsilcileri diğer sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin yer aldığı 55 kişilik bu danışma meclisinde ortaya atılan önerileri değerlendirip, uygulanabilir olanları hayata geçirdik. Mesela; en son mola evi projesini bir engelli annesinin önerisi ile hayata geçirdik. Bir belediye başkanının her şeyi düşünmesi ve bilmesi mümkün değil. Muhtarlarımız da katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışımızda önemli yer tutuyor. Her Cuma günü yaptığımız Halk Günlerinde hemşehrilerimizden çok değerli düşünceler çıktı. Söylemek istediğim halkın her kesiminin fikirlerini alıyoruz ve onların isteklerine göre hareket ediyoruz. Kent Konseyi de katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışımızda önemli bir yere sahip" şeklinde konuştu.

Çukurova Kent Konseyi Başkanı Aysel Ateş de toplantıya katıldığı için Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti ve belediyenin başarılı çalışmalarının devamını diledi. Çukurova Kaymakamlığı ile geliştirdikleri bir proje ile görüştüklerini kaydeden Aysel Ateş, Valilik, kaymakamlık ve diğer tüm kurumlarla birlikte çalışmayı önemsediklerini ifade etti. - ADANA

