Başkan Çetin: "Bahane değil hizmet üretiyoruz"
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Başkan Çetin: "Bahane değil hizmet üretiyoruz"

Başkan Çetin:
03.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:51

Çukurova Belediyesi, korona virüsle mücadelenin yanısıra Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı ve Huzurevleri Semt Kreşi projelerini de haya geçiriyor.

Çukurova Belediyesi, korona virüsle mücadelenin yanısıra Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı ve Huzurevleri Semt Kreşi projelerini de haya geçiriyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in vaatlerinden biri olan Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı inşaatında çalışma yoğun bir şekilde sürüyor. Salgın nedeniyle işçilerin sağlığının ön planda tutulduğu çalışma tamamlandığında Yüzüncüyıl Mahallesi Adana'nın en modern semt pazarlarından birine sahip olacak. Semt pazarının altında da vatandaşlar için ücretsiz kapalı otopark yer alacak. Kapalı otopark pazar kurulduğu günlerde trafik sıkışıklığına da çözüm getirecek.

Öte yandan semt kreşlerine bir yenisi daha ekleniyor. 6 yılda 7 semt kreşine sahip olan Çukurovalılar 8'inci kreş için gün sayıyor. Huzurevleri Mahallesinde devam eden kreş inşaatının kısa zamanda tamamlanması ve 9'uncu kreşin Mahfesığmaz Mahallesinde yapılması planlanıyor.

Çukurova Belediye bu sıkıntılı süreçte asfalt hamlesi de başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri salgına karşın asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirli bir program dahilinde ilçe sınırları içindeki sorunlu yollara asfalt kaplama yapılıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her koşulda vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, "Biz bahane değil hizmet üretiyoruz. Halkın sağlığı bizim için çok önemli. Bundan dolayı her gün salgınla mücadele kapsamında sokaklar yıkanıyor ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca pazar yerlerinde denetimlerimiz sürüyor. Çukurovalılar evlerinde kalsınlar biz onlar için çalışıyoruz" dedi.

Salgınla mücadele yanında hizmetlere de ara vermediklerini belirten Başkan Çetin, "Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan seçim sürecinde verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Olağan belediyecilik hizmetlerini aksatmadan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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