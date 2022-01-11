Başkan Çetin Akın gazetecilerle buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ortapark'ta düzenlenen akşam yemeği organizasyonunda yerel ve ulusal basın emekçileriyle bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş ve Mithat Erden ile birlikte özel olarak hazırlanan hediyeleri basın mensuplarına takdim etti.

Gazetecilerin emeklerinin karşılığını almalarını temenni ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Çetin Akın şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız 2021 yılında pek çok acı olay yaşadık. Öncelikli temennimiz 2022 yılında bu acıları yaşamamak. Sonrasında da bu ülkenin geleceği ve refahı ile ilgili adımları hep beraber atmak. Aynı gemideyiz ve bu gemiyi hep birlikte yüzdürmek zorundayız. Bu sebeple siyaset gözetmeksizin bu ülkenin geleceği ile ilgili çalışmak zorundayız. Umuyorum gazetecilerimiz de yaptıkları haberlerin hakkını ekonomik olarak alırlar ve istenmeyen olaylarla karşı karşıya kalmazlar. Değerli basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. 2022 yılı ve bundan sonraki yıllarda hep birlikte sağlıkla, huzurla, mutlulukla, barış içerisindeki bir Türkiye'de ve dünya coğrafyasında yaşamayı temenni ediyorum."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe Başkan Çetin Akın, basın mensuplarıyla birlikte Eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Daire Müdürleri ve Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli katıldı. - MANİSA