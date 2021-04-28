Başkan Çetin Akın'dan yerel esnafa destek çağrısı
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Başkan Çetin Akın'dan yerel esnafa destek çağrısı

Başkan Çetin Akın'dan yerel esnafa destek çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'da faaliyetlerini sürdüren esnaf odası başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'da faaliyetlerini sürdüren esnaf odası başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Başkan Akın, Turgutlulu vatandaşlardan alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ve esnaf odası başkanlarıyla makamında toplantı gerçekleştirdi. 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanma sürecinin gündem maddesi olduğu toplantıda, esnaf ve vatandaşlara yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşme ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonunda açıklama yapan Başkan Çetin Akın vatandaşlara alışverişlerin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulunarak, "Korona virüs salgını ile mücadele için 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanma döneminde esnafımıza, vatandaşlarımıza yönelik yapabileceğimiz çalışmalar ile ilgili olarak esnaf oda başkanlarımızla bir araya geldik. Turgutlu Belediyesi olarak 7 gün 24 saat esnafımızın ve hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Hemşehrilerimden özellikle yerel esnafımızdan alışveriş yapmanız konusunda hassasiyet beklediğimi bir kez daha belirtmek isterim. Birlikte birçok zorluğu atlatan halkımız, bu konuda duyarlı olarak esnafımızın bir nebze nefes alması noktasında katkı sunacağına olan inancım tam. Gün; birlik, dayanışma, kardeşlik ve yerel esnafa sahip çıkma günüdür" dedi.

Esnaf odası başkanları ise korona virüs salgının en başından itibaren esnafa sunduğu desteklerden dolayı Başkan Akın'a teşekkür ettiler. Esnaf odası başkanları da aynı zamanda yerel esnafa destek olma çağrısında bulundular. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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