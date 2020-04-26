Başkan Çetin Akın'dan yaşlı çifte evlilik yıl dönümü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Çetin Akın'dan yaşlı çifte evlilik yıl dönümü sürprizi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşi Sabriye Akın ile birlikte 56. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Öznur-İrfan Allıbay çiftine sürpriz bir ziyarette bulunarak mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Çetin Akın'dan yaşlı çifte evlilik yıl dönümü sürprizi
26.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:47

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşi Sabriye Akın ile birlikte 56. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Öznur-İrfan Allıbay çiftine sürpriz bir ziyarette bulunarak mutluluklarına ortak oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a sosyal medya üzerinden ulaşan Öznur-İrfan Allıbay çiftinin kızları Meltem, anne ve babasının 56. evlilik yıl dönümü kutlayacaklarını ancak 75 yaşında oldukları için uzun süredir sokağa çıkamadıklarını, bu konuda yardımcı olunmasını rica ettiği bir mesaj attı.

Başkan Akın, eşi Sabriye Akın ile birlikte iftar sonrası Allıbay çiftinin evini ziyaret etti. Kapıda Belediye Başkanı Akın'ı gören çift oldukça şaşırdı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kızınız Meltem tarafından bize ulaşıldı. Biz de eşimle birlikte bu mutlu gününüzde yanınızda olmak istedik. Allah daha nice seneler nasip etsin, uzun ömürler versin." dedi.

Öznur-İrfan Allıbay çifti ise "65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun zamandır evden çıkamıyorduk. Belediye Başkanını görmeyi hiç beklemiyorduk. Kızım da hiçbir şey söylemedi. Bu güzel sürpriz için başkanımıza ve eşine teşekkür ederiz." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Son dakika: SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Haberler
Son dakika: SSK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Haberler
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Kuralları hiç sayarak ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
Kuralları hiç sayarak ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Naci Bostancı Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Aslı Enver Bülent Ersoy Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Fatih Terim Ersun Yanal Lionel Messi Roberto Carlos
Daha Fazla Mayıs Bursa Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Çetin Akın'dan yaşlı çifte evlilik yıl dönümü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 14:04:12. #1.15#
title