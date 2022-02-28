Başkan Çetin Akın'dan CHP ilçe yönetimine ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve beraberindeki heyet ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanlığı görevine geçici süreyle atanan Vahit Doğrucu ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Fehmi Gülen, Hasan Yaman, Recep İşleyen, İlhami Dinçer, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, CHP Geçmiş Dönem İlçe Başkanları, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Sivrikaya, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler ile birlikte CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı görevine geçici süreyle atanan Vahit Doğrucu ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Başkan Çetin Akın, ziyaret sırasında geçici yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı dileklerini paylaştı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Yapılan ziyaret hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanlığı görevini geçici süreyle devralan yönetim kurulu başkanımız Vahit Doğrucu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Birlik ve beraberlik içerisinde her zamankinden daha çok çalışmaya devam edecek, mücadelemizi büyüteceğiz" dedi. - MANİSA