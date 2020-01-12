Başkan Çetin: "Adana'nın önü açıldı"

12.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:27

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe bölgesinin imar sorunun çözülmesi ile Adana'nın önünün açıldığını söyledi.



Halk Günü toplantısında konuşan Başkan Soner Çetin, "5 Ocak'ta 16 bin kişiye tapularını dağıttık. 25 yıllık sorun çözüldü ve Adana'nın önü açıldı. Bunun mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Bu işin öncülüğünü yapmış olmaktan dolayı mutluyum. Bu konuda çeşitli tartışmalar da yaşandı. 'Belediye tapu dağıtmaz' diyenler oldu. Benzeri örnekler çok yaşandı. 18 uygulamasını kim yaparsa tapuları o dağıtır. 18 uygulamasını biz yaptık, tapuları da Tapu Sicil Müdürlüğünden hemşehrilerimize dağıtmak üzere teslim aldık. Bunu bilmeyenler için söylüyorum" dedi.



Başkan Soner Çetin, tapuyu kimin dağıttığının önemi olmadığını ifade ederek, sorunun çözümüne katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür etti.



Sırada iki sorunun daha çözümü olduğunu söyleyen Başkan Soner Çetin, "Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki heyelan bölgesinin de sorunu kısa sürede çözülecek. Bu konuda çalışmaları tamamlamıştık. Büyükşehir Belediyesinde bekliyordu. Komisyonda görüşülüyor. En kısa zamanda müjdeli haberi vereceğiz. Ayrıca Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi de çok önemsediğimiz projelerden. Bu iki sorunu çözdüğümüz zaman dünyanın en mutlu insanı olacağım" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA