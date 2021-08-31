Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı

Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları selamlayarak zafer coşkusunu Aydınlılarla birlikte yaşadı.

Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları selamlayarak zafer coşkusunu Aydınlılarla birlikte yaşadı. Başkan Çerçioğlu, "Bu vatanda özgür birer yurttaş olarak, çağdaş, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyetin inşasında bu zaferin temel taşı olduğunu hepimizin bilemesi gerekiyor" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü Aydın'da coşkuyla kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan otobüsten vatandaşları selamlayıp zafer coşkusunu Aydınlılarla birlikte yaşadı. Gün boyu Aydın'ın pek çok noktasında özel olarak hazırlanmış otobüsten mini konserler veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, seslendirdiği birbirinden güzel marşlar ve şarkılarla binlerce kişiye evlerinde bayram coşkusu yaşattı. Vatandaşların balkonlardan Türk bayraklarıyla eşlik ettiği konserlerde genciyle ve yaşlısıyla binlerce Aydınlı şarkılara ve marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

"30 Ağustos zaferi, en yüksek coşku ile Aydın'da daima kutlanacaktır"

Başkan Özlem Çerçioğlu, milli zaferin yıldönümünde bayram coşkusunu hep birlikte yaşamanın verdiği mutluluğun önemine değinerek, "Bu vatanda özgür birer yurttaş olarak; çağdaş, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyetin inşasında bu zaferin temel taşı olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Böylesine güçlü bir anlam ifade eden 30 Ağustos zaferi, en yüksek coşku ile Aydın'da daima kutlanacaktır. Bugün vatandaşlarımız ile hem bu haklı zaferi kutladık hem de bizlere bu Cumhuriyeti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle andık. 30 Ağustos'ta başlayan zafer yolculuğu 7 Eylül'de Aydın'da da kurtuluşa dönüşmüştür. Atamıza, silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç