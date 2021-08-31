BAŞKAN ÇERÇİOĞLU ZAFER BAYRAMI'NI AYDINLILARLA BİRLİKTE KUTLADI

Bagimsizliga kapinin sonsuza dek açildigi 30 Agustos Zafer Bayrami'nin 99. yildönümü Aydin'da coskuyla kutlandi.

Bagimsizliga kapinin sonsuza dek açildigi 30 Agustos Zafer Bayrami'nin 99. yildönümü Aydin'da coskuyla kutlandi. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, 30 Agustos Zafer Bayrami için özel olarak hazirlanan otobüsten vatandaslari selamlayip zafer coskusunu Aydinlilarla birlikte yasadi.

Gün boyu Aydin'in pek çok noktasinda özel olarak hazirlanmis otobüsten mini konserler veren Aydin Büyüksehir Belediyesi Orkestrasi, seslendirdigi birbirinden güzel marslar ve sarkilarla binlerce kisiye evlerinde bayram coskusu yasatti.

Vatandaslarin balkonlardan Türk bayraklariyla eslik ettigi konserlerde genciyle ve yaslisiyla binlerce Aydinli sarkilara ve marslara hep bir agizdan eslik etti.

"30 Agustos zaferi, en yüksek cosku ile Aydin'da daima kutlanacaktir. "

Baskan Özlem Çerçioglu, milli zaferin yildönümünde bayram coskusunu hep birlikte yasamanin verdigi mutlulugun önemine deginerek "Bu vatanda özgür birer yurttas olarak; çagdas, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyetin insasinda bu zaferin temel tasi oldugunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Böylesine güçlü bir anlam ifade eden 30 Agustos zaferi, en yüksek cosku ile Aydin'da daima kutlanacaktir. Bugün vatandaslarimiz ile hem bu hakli zaferi kutladik hem de bizlere bu Cumhuriyeti armagan eden basta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaslari olmak üzere, tüm kahramanlarimizi saygiyla ve minnetle andik. 30 Agustos'ta baslayan zafer yolculugu 7 Eylül'de Aydin'da da kurtulusa dönüsmüstür. Atamiza, silah arkadaslarina, sehitlerimize ve gazilerimize minnettariz. " dedi.

Kaynak: Habermetre