Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı

Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları selamlayarak zafer coşkusunu Aydınlılarla birlikte yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları selamlayarak zafer coşkusunu Aydınlılarla birlikte yaşadı. Başkan Çerçioğlu, "Bu vatanda özgür birer yurttaş olarak, çağdaş, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyetin inşasında bu zaferin temel taşı olduğunu hepimizin bilemesi gerekiyor" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü Aydın'da coşkuyla kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan otobüsten vatandaşları selamlayıp zafer coşkusunu Aydınlılarla birlikte yaşadı. Gün boyu Aydın'ın pek çok noktasında özel olarak hazırlanmış otobüsten mini konserler veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, seslendirdiği birbirinden güzel marşlar ve şarkılarla binlerce kişiye evlerinde bayram coşkusu yaşattı. Vatandaşların balkonlardan Türk bayraklarıyla eşlik ettiği konserlerde genciyle ve yaşlısıyla binlerce Aydınlı şarkılara ve marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

"30 Ağustos zaferi, en yüksek coşku ile Aydın'da daima kutlanacaktır"

Başkan Özlem Çerçioğlu, milli zaferin yıldönümünde bayram coşkusunu hep birlikte yaşamanın verdiği mutluluğun önemine değinerek, "Bu vatanda özgür birer yurttaş olarak; çağdaş, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyetin inşasında bu zaferin temel taşı olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Böylesine güçlü bir anlam ifade eden 30 Ağustos zaferi, en yüksek coşku ile Aydın'da daima kutlanacaktır. Bugün vatandaşlarımız ile hem bu haklı zaferi kutladık hem de bizlere bu Cumhuriyeti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle andık. 30 Ağustos'ta başlayan zafer yolculuğu 7 Eylül'de Aydın'da da kurtuluşa dönüşmüştür. Atamıza, silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız" dedi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı
Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı
Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı
Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı
Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı
Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zafer Bayramı'nın 99. yıl pastasını 99 yaşındaki Yusuf Dede kesti
Zafer Bayramı'nın 99. yıl pastasını 99 yaşındaki Yusuf Dede kesti
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Mame Thiam Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Çerçioğlu Zafer Bayramı'nı Aydınlılarla birlikte kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:17:21. #1.14#

title