Başkan Çerçioğlu, Yıldız Kenter'i andı
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Başkan Çerçioğlu, Yıldız Kenter'i andı

17.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:07
Başkan Çerçioğlu, Yıldız Kenter'i andı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın gelini olarak bilinen usta oyuncu Yıldız Kenter'i, ölümünün 1. yıldönümünde unutmadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın gelini olarak bilinen usta oyuncu Yıldız Kenter'i, ölümünün 1. yıldönümünde unutmadı.

Aydın'ın yetiştirdiği önemli sanatçılardan merhum Şükran Güngör'ün eşi ve Türk Tiyatrosu'nun Devlet sanatçısı unvanlı usta oyuncusu Yıldız Kenter, ölümünün 1. yıldönümünde anıldı. Aydın'ın gelini olan usta oyuncu Kenter'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, paylaşımında usta oyuncunun sözünü paylaşarak "Türk sinema ve tiyatrosunun değerli sanatçısı Yıldız Kenter'i vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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