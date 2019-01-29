Başkan Çerçioğlu ve İttifak Adayları Kuşadası Seçim Bürosunu Birlikte Açtı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında girecek olan CHP ve İYİ Parti, Kuşadası'nda da ittifak yaparak CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'i tek aday yapma kararı aldı.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in seçim ofisi açılışında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın ittifakımızla tek yürek. Kuşadası'na, Aydın'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin ise "Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Bu ortaklık tüm Türkiye'ye bir rol model olacak. Aydın'daki bu ittifak daha iyi, çok daha iyi yerel yönetimleri temin etmek için yapılıyor. Fedakarlıklar da yapıldı, Türkiye için helal olsun diyoruz" dedi.

"Aydın için elbirliğiyle çalışacağız"

Millet İttifakı'nın Kuşadası'nda da güç birliği yapacağı İYİ Parti Kuşadası İlçe binasında düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. Ortak basın toplantısında konuşan Başkan Çerçioğlu, "Bundan sonra Kuşadası ve Aydın'ın tüm ilçeleri için elbirliğiyle çalışacağız. Bu birliktelik encümende, meclis üyeliklerinde 5 yıl boyunca sürecek. Şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi olarak 241 milyon lira yatırım yapmıştık. Ömer Başkan'la çok daha fazla çalışıp çok daha fazla yatırım yapacağız. Çünkü biz Kuşadası Sevdalıyız, Aydın sevdalısıyız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" sözleriyle Kuşadası'nda da güç birliği yapılacağının altını çizdi.

Birlikte yönetim anlayışı

Basın toplantısında söz alan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da, "24 Haziran'da kurduğumuz dostluğu 31 Mart yerel seçimlerinde de sürdüreceğiz. Ömer Günel artık Millet İttifakı'nın Kuşadası adayıdır. Başkanımız Özlem Çerçioğlu da ittifakımızın ortak adayıdır. Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun" derken, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ise "Bu ittifakın bir ruhu vardı. Bu ruhu Aydın genelinde yapacak olduğumuz ittifakla yaşatacağız. Birlikte yönetim anlayışının konuşulduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu ortaklık sadece iki ay için değil, millete hizmet etmek için beş yıl devam edecek bir işbirliğidir" dedi.

"Kuşadası açılışlara doyacak"

Basın toplantısı sonrası ise Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in ilk seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu, Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ve her iki partinin de ilçe teşkilatlarının tam kadro katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yağan yağmura rağmen Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Millet İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı CHP'li Ömer Günel, ittifakın 5 yıl boyunca hizmet ittifakı olarak yoluna devam edeceğinin hatırlatarak; "Başkanımız Özlem Çerçioğlu'yla yapacağımız açılışlarla Kuşadası açılışa doyacak. Bu dönem yatırımların yoğun olduğu, iki partinin ittifakıyla Kuşadası'nın gücünün geleceğe aktarılacağı bir dönem olacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA