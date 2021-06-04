Başkan Çerçioğlu ve CHP'li vekiller çiftçileri dinledi
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Başkan Çerçioğlu ve CHP'li vekiller çiftçileri dinledi

Başkan Çerçioğlu ve CHP'li vekiller çiftçileri dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li vekiller Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçeceği Buharkent ve Kuyucak ilçelerindeki vatandaşları ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li vekiller Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçeceği Buharkent ve Kuyucak ilçelerindeki vatandaşları ziyaret etti. Otoyolun geçeceği alanda ev ve arazileri olan vatandaşlar şikayetlerini CHP'li vekillere ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na ilettiler.

Otobanın geçecek olduğu Buharkent'in Feslek ve Kuyucak'ın Çamdibi Mahallelerinde vatandaşlarla görüşen Başkan Çerçioğlu, vatandaşların sorununun çözülmesi için yapılması gereken ne varsa her şeyi yapacaklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu ile birlikte vatandaşları ziyaret eden CHP Aydın Milletvekilleri de, konuyu Ankara'ya taşıyarak takipçisi olacaklarını söylediler.

Otobana karşı olmadıklarını ancak mağdur olmaktan endişeli olduklarını belirten Çamdibi ve Feslek Mahallesi sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istediler. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, "Vekillerimiz, Ankara'da bu konuyu takip edeceklerine söz verdiler. Ben de sizin ile vekillerimiz arasında irtibatı kuracağım" dedi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu ve CHP'li vekiller çiftçileri dinledi
Başkan Çerçioğlu ve CHP'li vekiller çiftçileri dinledi
Başkan Çerçioğlu ve CHP'li vekiller çiftçileri dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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