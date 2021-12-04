Başkan Çerçioğlu: "Temsilde de 'kadın dostu ülke' olmalıyız

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların siyasi haklarına kavuştuğu, seçme ve seçilme hakkını kazandığı 5 Aralık 1934'teki Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliğinin 87. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında eşit temsil noktasındaki dengesizliğe vurgu yaparken birçok konuda olduğu gibi temsilde de 'Kadın Dostu Ülke' hayali kurduklarını söyledi.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti:

"Seçme ve seçilme hakkı demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Kadınlarımız Türkiye'ye demokrasiyi, cumhuriyet yönetimini getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğüyle 1930 yılından itibaren seçme ve seçilme haklarını almaya başladı. Biz kadınların ilk kadın muhtarımız ve hemşerimiz Gül Esin ile birlikte demokrasi meydanına attığı adım, bugün muhtarlıklarda, belediye başkanlıklarında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşılık bulmaktadır. Seçmek ve seçilmekten, vatandaşlarımızı temsil etmekten memnunuz; fakat eşit temsil olmadığı sürece bu yeterli değildir. Eşit temsil için nüfusun yarısını oluşturan biz kadınlarla ilgili kotalar konularak eşit şartların sağlanması bir zorunluluktur. Kadınlar olarak erkek egemen yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Biz kadınlar Cumhuriyetle birlikte haklarımızı almak için verdiğimiz mücadeleyi daha da üst noktaya taşımalı ve o günkü ilerici duruşu daha öteye götürerek eşit temsili sağlamak için mücadele etmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden giden kadınlar olarak aydınlanmacı duruşumuz bunu gerektirmektedir. Aydın kentimiz için ifade ettiğimiz 'Kadın Dostu Kent' tabirini daha da genişleterek birçok konuda ihtiyaç duyulduğu gibi bir gün Türkiye için de 'Kadın Dostu Ülke' diyebilmeliyiz. Sonuna kadar inanıyoruz ki; gelecek, biz kadınların omuzlarında yükselecek." - AYDIN

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