BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: TEMSİLDE DE 'KADIN DOSTU ÜLKE' OLMALIYIZ

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadinlarin siyasi haklarina kavustugu, seçme ve seçilme hakkini kazandigi 5 Aralik 1934'teki Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapilan yasa degisikliginin 87. yildönümü sebebiyle bir mesaj yayimladi. Baskan Çerçioglu mesajinda esit temsil noktasindaki dengesizlige vurgu yaparken birçok konuda oldugu gibi temsilde de "Kadin Dostu Ülke" hayali kurduklarini söyledi.

Baskan Çerçioglu mesajinda sunlari kaydetti:

"Seçme ve seçilme hakki demokrasinin olmazsa olmazlarindandir. Kadinlarimiz Türkiye'ye demokrasiyi, cumhuriyet yönetimini getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüslülügüyle 1930 yilindan itibaren seçme ve seçilme haklarini almaya basladi.

Biz kadinlarin ilk kadin muhtarimiz ve hemserimiz Gül Esin ile birlikte demokrasi meydanina attigi adim, bugün muhtarliklarda, belediye baskanliklarinda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karsilik bulmaktadir. Seçmek ve seçilmekten, vatandaslarimizi temsil etmekten memnunuz; fakat esit temsil olmadigi sürece bu yeterli degildir. Esit temsil için nüfusun yarisini olusturan biz kadinlarla ilgili kotalar konularak esit sartlarin saglanmasi bir zorunluluktur. Kadinlar olarak erkek egemen yönetim anlayisini kabul etmiyoruz.

Biz kadinlar Cumhuriyetle birlikte haklarimizi almak için verdigimiz mücadeleyi daha da üst noktaya tasimali ve o günkü ilerici durusu daha öteye götürerek esit temsili saglamak için mücadele etmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pesinden giden kadinlar olarak aydinlanmaci durusumuz bunu gerektirmektedir. Aydin kentimiz için ifade ettigimiz "Kadin Dostu Kent" tabirini daha da genisleterek birçok konuda ihtiyaç duyuldugu gibi bir gün Türkiye için de "Kadin Dostu Ülke" diyebilmeliyiz. Sonuna kadar inaniyoruz ki; gelecek, biz kadinlarin omuzlarinda yükselecek. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet