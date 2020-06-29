Başkan Çerçioğlu; "Tedbirleri gevşetmeyelim"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Çerçioğlu; "Tedbirleri gevşetmeyelim"

Aydın Büyükşehir Belediyesi, son günlerde yeniden vaka sayısında yükselme görülen korona virüs salgınına karşı önlemlerini almaya devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Başkan Çerçioğlu;
29.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:33

Aydın Büyükşehir Belediyesi, son günlerde yeniden vaka sayısında yükselme görülen korona virüs salgınına karşı önlemlerini almaya devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların bir araya geldiği kamusal alanların dezenfeksiyonunda çalışmalara devam ederken, kurulan istasyonlarda da toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca Aydın genelinde iş yerlerinin dezenfeksiyonuna da devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halk sağlığını her şeyden çok önemsediklerini vurguladı. Başkan Çerçioğlu, tatil mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle Kuşadası ve Didim gibi tatil beldelerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Başkan Çerçioğlu, "Tedbirleri gevşetmeyelim"

Başkan Çerçioğlu, vatandaşların salgına karşı gerekli hijyen ve korunma tedbirlerini almaya devam etmeleri konusunda da uyarıda bulunurken "Virüs vakaları maalesef ülke genelinde son günlerde artış göstermeye başladı. Bu da bize aldığımız tedbirleri devam ettirmemiz gerektiğini gösteriyor. Ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız olarak sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bunun yanında maske kullanımı ve kişisel hijyene dikkat etmek salgına karşı alınabilecek en iyi tedbirler. Vatandaşlarımızı maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularında duyarlı olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı Haber
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı Haber
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi Haber
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı Haber
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu Haber
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak Haber
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Alper Ulusoy Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Muğla Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Başkan Çerçioğlu; "Tedbirleri gevşetmeyelim" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 15:22:10. #1.15#
title