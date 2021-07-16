BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: SUYU TASARRUFLU KULLANALIM
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BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: SUYU TASARRUFLU KULLANALIM

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: SUYU TASARRUFLU KULLANALIM
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Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, dünya genelinde yasanmakta olan kurakliga dikkat çekerek suyun dikkatli kullanilmasi uyarisinda bulundu ve bir mesaj yayimladi.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, dünya genelinde yasanmakta olan kurakliga dikkat çekerek suyun dikkatli kullanilmasi uyarisinda bulundu ve bir mesaj yayimladi. Baskan Çerçioglu mesajinda Aydin'da siddetli kuraklik yasandiginin altini çizerek sunlara yer verdi:

Iklim degisikliklerinin dünyada yaratmis oldugu olumsuzluklar, ülkemizde de gün geçtikçe daha fazla hissedilmeye baslamistir. Yagis miktarlarinin azalmasi ilimizde bizleri ciddi anlamda kuraklik ile karsi karsiya birakmistir. Meteoroloji Genel Müdürlügü'nün yayimlamis oldugu verilere göre yapilan degerlendirmede Aydin ilinin büyük bir bölümünün olaganüstü kuraklik, diger yerlerinde ise çok siddetli kuraklik ve siddetli kuraklik kategorisine girdigi görülmektedir. Bunun yani sira yagislarin yeterli düzeyde olmamasi nedeniyle yeralti ve yerüstü su kaynaklarimizda azalmalar yasanmaktadir.

Ilimiz genelinde kullanilan 1271 adet içme suyu kuyumuzda da su miktarinda %35 oraninda azalma olmakla beraber geçen yil itibari ile 79 adet içme kuyusu suyun tükenmesi sonucu tamamen kurumustur.

Ilimizde yagis miktarinin yillik ortalama yagis miktarinin çok altinda kalmasi, mevcut su kaynaklarimizi her zamankinden daha fazla korumaya, daha fazla tasarruf etmeyi zaruri duruma getirmistir.

Ilimiz genelinde saglamis oldugumuz içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanilmasi, vatandaslarimizin bu konuda hassasiyet göstermeleri yasamakta oldugumuz kurakligin etkisini azaltacak, yeralti ve yerüstü su kaynaklarimizin korunmasini saglayacaktir.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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