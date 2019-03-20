Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar'a Spor ve Sosyal Tesis Kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisarlı gençlerin ve vatandaşların talebi olan Sultanhisar Spor ve Sosyal Tesisleri'ni açarak Aydın'a bir eser daha kazandırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede bitirilerek hizmete açılan tesisin açılışında konuşan Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın dört bir köşesine yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

Açılışa katılanlara ve spor tesisinden ilk günden faydalanmak isteyen sporculara seslenen Başkan Çerçioğlu, tesisi Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile birlikte yaptıklarını söyledi. Tesisin 15 dönümlük bir alana yayıldığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Tesisimizde bir futbol sahası, soyunma odaları, sağlık merkezi, 1000 kişilik düğün salonu bulunuyor. Uzun zamandır istiyordunuz, kısmet bugüneymiş. Gençler, güle güle kullanın. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Kendisini alkışlayan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Mahallemize de çok yakışmış" dedi. Tesisin maliyetinin 5 milyon lira olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu "Bu zamana kadar Sultanhisar'a Osman Başkanımla birlikte 50 milyon liralık yatırım yaptık. Dile kolay. Sultanhisar'ın 50 yılda almadığı hizmeti Osman Başkanımla 5 yılda yaptık" dedi. Başkan Çerçioğlu yatırımların devam edeceğinin altını çizip "Önümüzdeki dönemde bunun en az iki katını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış başkan Çerçioğlu ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın yanı sıra CHP Parti Meclis üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP ve İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi ve Sultanhisar Belediyesi meclis üyeleri ve Sultanhisarlı vatandaşlar tarafından yapıldı.

Açılış sonrası vatandaşlarla birlikte sahaya çıkan Başkan Çerçioğlu, gazetecilerin başlama vuruşu mu penaltı mı kullanmak istediğini sorması üzerine "Kale nasıl olsa boş" diyerek sahadaki ilk başlama vuruşunu yaptı.

Sultanhisarlı gençler futbol sahası ve spor kompleksi için, vatandaşlar da sosyal tesisler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA