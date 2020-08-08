Başkan Çerçioğlu, şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i Unutmadı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i unutmadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i unutmadı.

1964 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atlayarak esir düşen ve Rumlar tarafından şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, ölümünün 56.'ncı yıldönümünde anıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şehit Topel'i anarak "1964'te Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı düşürüldükten sonra esir alınıp şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA