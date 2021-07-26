BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: SAĞLIKLI SEBZELERİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÜRETİYORUZ
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BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: SAĞLIKLI SEBZELERİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÜRETİYORUZ

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: SAĞLIKLI SEBZELERİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÜRETİYORUZ
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Ata Tohumlarindan üretilen saglikli sebze ve meyvelerin gelecek nesillere aktarilmasi projeleri yürüten Aydin Büyüksehir Belediyesi, geçen yil oldugu gibi bu yil da vatandaslari bu sebzelerle bulusturuyor.

Ata Tohumlarindan üretilen saglikli sebze ve meyvelerin gelecek nesillere aktarilmasi projeleri yürüten Aydin Büyüksehir Belediyesi, geçen yil oldugu gibi bu yil da vatandaslari bu sebzelerle bulusturuyor. Büyüksehir Belediyesi'nin üretim alanlarinda geleneksel yöntemlerle üretilen yaz ürünleri, yine Büyüksehir Belediyesi'nin bir istiraki olan Halk Ege Et'te vatandaslarin begenisine sunuldu. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, aromasi ve tadi akillardan çikmayan sebzeler için bütün vatandaslari Halk Ege Et marketlerine beklediklerini söyledi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, Aydin ve Izmir'de 15 subesi olan Halk Ege Et'te saglikli, ekonomik, kaliteli, hijyenik et ve et ürünlerinin yaninda Ata Tohumlarindan üretilen saglikli sebzeleri de vatandaslarla bulusturuyor. Sandiklarda saklanan tohumlardan üretilen Aydin karasi patlicandan Bozdogan aci biberine, pembe domatese geleneksel yöntemlerle üretilen sebzeler satisa sunuldu. Özellikle kendi çocukluklarinda tadina bakip unutamadiklari aromayi ve tadi çocuklarina da tattirmak isteyen ailelerin tercih ettigi sebzeler, lezzet düskünlerinin de vazgeçemedikleri arasinda.

Baskan Çerçioglu: Tohum almayi unutmayin

Baskan Özlem Çerçioglu hasadin hemen ardindan taze taze Halk Ege Et marketlerine getirilen sebzeleri Aydinlilarla ve Izmirlileri bulusturmanin mutlulugunu yasadiklarini ifade eden ederken "Saglikli gidaya ulasmak herkesin hakki. Geleneksel yöntemlerle ürettigimiz Ata Tohumlarindan sebzeleri özellikle çocuklarimiz için üretiyoruz. Bizlerin bildigi tatlari onlarin da tatmalarini istiyoruz. Bunun yaninda bu sebzeleri satin alan vatandaslarimizin alacaklari tohumlari kendi bahçelerinde, balkonlarinda yasatabileceklerini de hatirlatmak isteriz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: SAĞLIKLI SEBZELERİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÜRETİYORUZ - Haberler
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