Başkan Çerçioğlu; "Ramazan Bayramımız mübarek olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çerçioğlu; "Ramazan Bayramımız mübarek olsun"

Başkan Çerçioğlu; 'Ramazan Bayramımız mübarek olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında tam kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı'nda sevgi ve saygının karşılıklı ziyaretler yapılmadan gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti:

Pandemi sebebiyle bu Ramazan Bayramı'nı evlerimizde sevdiklerimizden uzak geçireceğiz. Fakat sağlık her şeyden önce geliyor. Her ne kadar pandemi süreci aramıza mesafe koymamızı ve sevdiklerimizden uzak kalmamızı zorunlu kılsa da gönüllerimizin bir olduğunu biliyoruz. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi sevdiklerimizle aramızdaki karşılıklı sevgiyi ve saygıyı ziyaret yapamadan pekiştireceğiz. Bayram sürecinde de tedbiri elden bırakmamalı ve kurallara dikkat etmeliyiz. Gereken hassasiyeti gösterdiğimizde önümüzdeki bayramlarda sevdiklerimizle sarılacağımıza inanıyoruz.

Tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor ve bayramın daha güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Fransız astronottan uzaydan 'Kabeli' Ramazan Bayramı tebriği
Fransız astronottan uzaydan "Kabeli" Ramazan Bayramı tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Çerçioğlu; "Ramazan Bayramımız mübarek olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 10:36:57. #1.15#

title