Başkan Çerçioğlu; "Ramazan Bayramımız mübarek olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında tam kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı'nda sevgi ve saygının karşılıklı ziyaretler yapılmadan gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti:

Pandemi sebebiyle bu Ramazan Bayramı'nı evlerimizde sevdiklerimizden uzak geçireceğiz. Fakat sağlık her şeyden önce geliyor. Her ne kadar pandemi süreci aramıza mesafe koymamızı ve sevdiklerimizden uzak kalmamızı zorunlu kılsa da gönüllerimizin bir olduğunu biliyoruz. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi sevdiklerimizle aramızdaki karşılıklı sevgiyi ve saygıyı ziyaret yapamadan pekiştireceğiz. Bayram sürecinde de tedbiri elden bırakmamalı ve kurallara dikkat etmeliyiz. Gereken hassasiyeti gösterdiğimizde önümüzdeki bayramlarda sevdiklerimizle sarılacağımıza inanıyoruz.

Tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor ve bayramın daha güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı