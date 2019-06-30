Başkan Çerçioğlu personelini yalnız bırakmıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AYBA personelinin çocuğunun sünnet cemiyetine katılarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nda (AYBA) çalışan Murat Pürge'nin oğlu Arda Pürge'nin sünnet törenine katılan Başkan Çerçioğlu aileyi tebrik ederken, törene katılan vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı cemiyette sünnet olan Arda ile de ilgilenen Başkan Çerçioğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA